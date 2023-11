VIDÉO - Miss Univers : Diane Leyre éblouit dans un costume du Moulin Rouge hommage à Edith Piaf

Miss France 2022 a fait voir la vie en rose au public de Miss Univers, jeudi 16 novembre, lors du traditionnel défilé de costumes nationaux. La Parisienne de 26 ans était habillée d’une tenue customisée pour elle par le célèbre cabaret de la capitale. Inspirée du final du spectacle "Féérie", cette création a nécessité 280 heures de travail.

Ses indices étaient les bons. Diane Leyre, qui nous avait laissé entendre qu’elle évoquerait une chanson avec son costume national, a fait sensation sur la scène de Miss Univers dans une tenue clin d’œil à l’un des titres les plus célèbres d’Edith Piaf. Comme Iris Mittenaere et Maëva Coucke avant elle, Miss France 2022 s’est associée au Moulin Rouge pour emmener au Salvador une flamboyante tenue cette fois inspirée de "La vie en rose".

77 mètres de plumes

"J'adore entendre les Américains dire 'La vie en rose' avec leur accent, il y a un côté Emily in Paris qui est sympa. Quant au Moulin Rouge, c'est une entité hyper connue à l'international et je voulais ce côté iconique", expliquait-elle à TV Mag avant le défilé de costumes nationaux ce jeudi 16 novembre. "À la base effectivement, je pensais au costume que je portais à Miss France qui était le Titi parisien, le béret rouge, la marinière et la baguette. Mais je ne voulais pas qu’on ait la sensation que je ne porte que ma ville. Pendant un an, j’ai eu la chance de découvrir la France et c’est ce que je veux montrer à Miss Univers", nous avait-elle confié avant le départ.

Diane Leyre n’avait donné qu’un bref aperçu de ce qu’elle porterait sur les réseaux sociaux. Deux-pièces, port de tête et cuissardes en cuir Swarovski, le résultat final – qui a traversé l’Atlantique dans sa propre valise - est tout simplement fabuleux et fait la fierté du célèbre cabaret parisien, qui a adapté une tenue existante. "Ce costume conçu exclusivement pour Diane dans les ateliers du Moulin Rouge lui permettra de représenter le glamour français", s’enthousiasme dans un communiqué l’institution qui, "pour la première fois", a délaissé son célèbre rouge pour un rose vif. Ornée de 77 mètres de plumes de marabou, cette création est inspirée du final du spectacle "Féérie". "Exigeant 280 heures de travail méticuleux et d’une valeur de 25.500 euros, ce costume démontre tout le talent des artisans du Moulin Rouge", poursuit le texte.

Visiblement plus à l’aise sur scène que lors du show préliminaire de la veille, Diane Leyre aura-t-elle réussi à séduire le public et le jury, dont fait partie Iris Mittenaere, dernière Française à l’avoir emporté, il y a sept ans ? Seuls 20 des 85 candidates pourront espérer devenir Miss Univers. Les noms des sélectionnées seront annoncés lors de la finale qui débute dimanche à 2h du matin.