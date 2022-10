Monet / Mitchell : une question de feeling

Tout juste arrivée de Cleveland aux États-Unis, la monumentale petite dernière. Ultime pièce d'un puzzle en trois parties que le public français n'a jamais pu voir et auquel Claude Monet consacra les dernières années de sa vie en même temps que ses célèbres peintures : des Nymphéas. Elle va venir compléter ses deux premiers tableaux déjà accrochés et respectivement venus du Missouri et du Kansas, où ils vivent chacun dans leur musée.