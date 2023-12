VIDÉO - Montauban : la féerie du Festival des Lanternes

Le Festival des Lanternes, à Montauban (Tarn-et-Garonne), est un monde féerique rendu possible grâce au savoir-faire des artisans chinois. Un spectacle merveilleux à découvrir jusqu'au 11 février.

Une déesse de 20 mètres de haut, au regard bienveillant qui accueille les visiteurs, veille sur ce petit monde de lumière. Dans un jardin fantastique, la forêt de bambou abrite une famille de pandas. Des fleurs gigantesques côtoient lions et éléphants, des animaux fabuleux émerveillent les enfants et leurs parents. Un homme s’extasie : "Ça rend heureux, ça fait plaisir aux enfants, aux adultes, à tout le monde", lance-t-il dans la vidéo en tête de cet article.

Derrière la poésie, il y a deux mois de travail et un savoir-faire qui vient de loin. Deux couturières chinoises manient les ciseaux avec brio. "On a fabriqué tout type de lanternes, des fleurs, des animaux, des arbres", explique l'une d'entre elles. Le Festival des Lanternes s'est installé pour deux mois au Jardin des Plantes de Montauban. Une lanterne mesure 20 mètres de haut, 50 mètres de long, il a fallu une grue pour la monter, et beaucoup de matériels. C'est ainsi que la magie opère. D'ici au 11 février, on attend 300 à 400.000 visiteurs au Festival des Lanternes de Montauban.