La comédienne Anouk Aimée est décédée ce mardi 18 juin à l'âge de 92 ans. Pendant ses 70 ans de carrière, elle aura tourné dans plus de 70 films et séries télévisées et reçu de nombreuses récompenses. Retour sur la vie de cette icône de la Nouvelle Vague.

Elle a incarné le plus bel amour du cinéma français, le plus passionné et le plus fulgurant. Sur une plage de Deauville, aux côtés de Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée a fait battre les cœurs des spectateurs dans la peau d'Anne Gauthier dans Un homme et une femme, histoire impossible entre deux veufs inconsolables. Le rôle d'une vie pour la comédienne, disparue ce mardi 18 juin à l'âge de 92 ans, qui retrouvera le réalisateur et son partenaire de jeu pour les deux suites du film, en 1986 dans Un homme et une femme : Vingt ans déjà, puis en 2019 dans Les Plus Belles Années d'une vie.

L'hommage vibrant de Claude Lelouch

"Nounouk, nous a quittés ce matin. Elle est partie rejoindre Jean-Louis, Pierre, Francis et les autres", a réagi Claude Lelouch sur Instagram peu après l'annonce du décès de sa muse, à qui il a rendu un vibrant hommage. "Elle a été ma compagne de route, mon amie de toujours. Elle m’a donné toutes mes chances et m’a dit oui quand, jeune cinéaste, les autres m’ont dit non. Grâce à elle et uniquement à elle, j’ai tutoyé la lumière. Sa silhouette et sa grâce resteront à jamais gravées sur une plage de Normandie.

Après avoir fait rêver la terre entière, maintenant, elle va faire rêver les anges."

Nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice et récompensée d'un Golden Globe pour Un homme et une femme en 1967, puis du Bafta de la meilleure actrice étrangère l'année suivante, Anouk Aimée avait alors obtenu la reconnaissance du cinéma international. Quelques années plus tôt, elle personnifiait déjà le glamour à l'européenne dans l'inoubliable Lola de Jacques Demy, un rôle qu'elle reprendra là encore pour la suite du film, Model Shop, en 1968.

Comédienne voyageuse n'ayant pas toujours pris son métier au sérieux, Anouk Aimée aura pourtant été courtisée par les plus grands, comme Federico Fellini, avec qui elle tournera La dolce vita puis Huit et demi, avec Marcello Mastroianni. Plus de 70 ans d'une riche carrière, débutée en 1947 avec Marcel Carné jusqu'en 2019 sous les ordres de Claude Lelouch, sans oublier ses collaborations avec Bernardo Bertolucci ou Agnès Varda dans les années 1980-1990. Une vie de cinéma qui lui aura aussi valu un Prix d'interprétation féminine à Cannes et un César d'honneur.