VIDÉO - Mort d’Elizabeth II : de "The Queen" à "The Crown", une reine immortelle à l’écran

En 2016, Netflix plonge le spectateur dans les coulisses de Buckingham Palace avec The Crown. Succès public et critique, la série a été renouvelée avec un nouveau casting pour mieux coller aux époques. Elizabeth II a aussi eu besoin de changer pour s’adapter à l’univers des Simpsons. Transformée en petit bonhomme jaune, elle est apparue dans six épisodes de la série culte. Ses chiens aussi ont eu droit à leur propre film d’animation. Royal corgi, sorti en 2019, avait aussi comme invité surprise un certain Donald Trump. Si la série parodique The Windsors n'a pas osé s'attaquer à elle, le dessin animé satirique The Prince centré sur le prince George n'a pas pris les mêmes pincettes.