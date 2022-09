VIDÉO - Mort d'Elizabeth II : Harry, Kate, William et Meghan se recueillent ensemble à Windsor

Ce samedi 10 septembre, le prince et la princesse de Galles, accompagnés de Harry et Meghan, duc et duchesse de Sussex, se sont rendus ensemble devant le parterre de fleurs déposées à l’entrée du Château de Windsor. Après ce moment recueillement, le fils ainé du roi Charles III, William, et son épouse, Kate, sont allés à la rencontre de leurs sujets venus en masse, imités par Meghan et Harry.