Elizabeth II : le jour où elle a sauvé son royaume... avec une danse

Pour tenter de dissuader le Ghana de répondre à l'appel de l'URSS, Elizabeth II accepte l'invitation du dirigeant ghanéen, contre l'avis de tous ses conseillers. La figure historique du parti conservateur, Winston Churchill, écrira même dans une lettre adressée au Premier ministre de l'époque, Harold Macmillan : "Il me semble que ce voyage soulève un certain nombre de problèmes. Outre les risques pesant sur la sécurité de la reine, il donnerait l'impression que nous cautionnons un régime qui se montre de plus en plus autoritaire et qui a emprisonné sans procès des centaines d'opposants".

Mais la souveraine fait le voyage. Elle ira même jusqu'à accorder une danse, en ouverture de bal, au président Kwame Nkrumah. Un geste perçu alors comme une marque de considération, et le président estime que son pays est traité d'égal à égal par rapport au Royaume-Uni. Conséquence directe ou indirecte de cette danse : le Ghana restera dans le giron du Commonwealth et ne deviendra jamais un des pays clients de l'URSS. Une séquence hautement symbolique pour la reine Elizabeth II qui montre, une nouvelle fois, de l'influence de la souveraine sur les événements du monde.