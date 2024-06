La France pleure mercredi la disparition de Françoise Hardy, une de ses dernières icônes des sixties. D'abord incarnation des tenues libératrices des yéyé puis icône d'un chic intemporel et nonchalant à la Parisienne imité depuis un demi-siècle, elle était devenue une idole multi-générationnelle de la mode.

La jeune chanteuse, propulsée vedette des yéyé avec Tous les garçons et les filles, se glissera en un tour de main dans des looks plus audacieux en volumes et matières, des tenues trapèze aux pantalons de cuir. Françoise, au prénom de toute une génération, incarne la rupture mode des années 1960, renvoyant aux oubliettes les pin-up exubérantes de la décennie précédente, incarnées par Marilyn Monroe. Ses tenues passent du très court au très ample, du féminin au masculin, faisant souffler une brise de liberté annonciatrice de la révolution générationnelle à venir en 1968. Dans sa mini-robe chasuble portée avec des bottes blanches mi-mollets, Françoise Hardy symbolise jusqu'à aujourd'hui la féminité en rupture de l'époque.

De André Courrèges à Paco Rabanne

Jean-Marie Périer, le photographe du magazine "Salut les copains" avec qui elle a une histoire amoureuse houleuse, lui présente en 1965 un couturier qui va changer sa vie : André Courrèges. Le styliste - en plein retour de "hype" auprès des jeunes dans les années 2020 - deviendra un intime. La chanteuse du Temps de l'amour devient aussi l'égérie d'un autre grand nom de la mode, Paco Rabanne, également lancé comme une fusée dans la tendance rétrofuturiste. La mini-robe métallique dorée qu'elle porte en 1968 est un énorme coup de pub pour le créateur.

La combinaison métallique, toujours signée Rabanne, qu'elle arbore sur scène semble, elle, tomber comme un voile sur sa longue silhouette longiligne, mais pèse en réalité une dizaine de kilos et tourne au calvaire, confiera Françoise Hardy plus tard à la presse. Elle se glisse également comme dans une seconde peau dans les smokings d'Yves Saint Laurent, dont l'ensemble en grain de poudre ou en velours, avec chemise en organdi blanc et lavallière, s'arrache dans les événements parisiens à une époque où la robe est encore le symbole non négociable de la tenue de soirée.

Françoise Hardy, adulée aussi outre-Manche, devient rapidement l'incarnation de la nouvelle Parisienne, chic en toute circonstance avec un "je ne sais quoi" qui transforme le pantalon flare, le blazer et les longs cheveux fins en un moment de bohème pure. Sa carrière derrière elle, la chanteuse épurera encore plus son image, adoptant l'éternel jean et une coupe à la garçonne gardée naturellement blanche, bien avant que ça devienne un geste engagé.