VIDÉO - Mort de Guillaume Bats : quand l'humoriste, atteint de la maladie des os de verre, se confiait sur TF1

"Quand je pense qu'il y a des gens qui ont des handicapés dans leur famille et qui ne vont jamais les voir... alors payer pour en voir un qu'on connaît pas... Ce n'était pas gagné pour moi !" Atteint de la maladie des os de verre, Guillaume Bats, décédé ce jeudi à l'âge de 36 ans, s'était fait connaître dans le milieu de l'humour en tournant en ridicule son handicap, les réactions et les préjugés des autres. "C’est faire rire avant qu’on se moque, expliquait en 2018 au JT de TF1 celui qui avait connu une enfance difficile, entre orphelinat et familles d'accueil, après avoir été abandonné par sa mère lorsqu'il était bébé. La nuance est légère, mais faire rire pour les bonnes raisons, créer les rires et non plus les subir".