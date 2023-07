VIDÉO - Mort de Jane Birkin : l'émotion de Lannilis, son village refuge breton

"Kenavo Jane, repose en paix". Ce dimanche 16 juillet, les derniers au revoir à la chanteuse britannique se sont multipliés devant sa maison de Lannilis, dans le Finistère. En effet, on le sait moins, mais avant même de connaître Serge Gainsbourg, Jane Birkin avait déjà un pied en France. Durant la Seconde Guerre mondiale, son père - officier de la Royal Navy - avait aidé la Résistance. Tout naturellement, elle avait acquis une maison, il y a de cela plusieurs décennies.

Dimanche, ses voisins bretons sont sous le choc. "Le départ de Jane, cela fout un coup à tout le monde. Elle était loin de jouer les stars quand elle venait ici. Elle n'a jamais été comme ça", témoigne l'un des habitants du village situé à 25 km de Brest. Certains n'ont pas hésité à faire plusieurs dizaines de kilomètres pour rendre un dernier hommage à la figure du cinéma et de la chanson et déposer quelques fleurs. "J'ai fait 40 minutes de route. Sans réfléchir, je me suis dit : 'je viens'. Je ne savais même pas où c'était. J'ai réussi à trouver par hasard", raconte une autre personne, émue par la disparition de Jane Birkin.

La chanteuse s'était installée dans le village il y a près de 30 ans, dans un manoir situé à quelques mètres de l'eau. Elle y venait régulièrement, le week-end, été comme hiver. Des venues tellement fréquentes qu'elle en était venue à tisser des liens d'amitié avec les habitants.