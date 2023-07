VIDÉO - Mort de Jane Birkin : les mille vies de la plus "frenchy" des Anglaises

Avec elle, on a très vite fait l'économie du patronyme. Dans le cœur des Français, Jane Birkin est rapidement devenue Jane, tout simplement. La plus française des Britanniques, à la diction imparfaite et susurrée, a fait de ses interprétations des classiques de la chanson. Jane Birkin a été retrouvée sans vie, dimanche 16 juillet, à Paris, après avoir marqué de son empreinte la chanson et le cinéma.

Son répertoire, lui, a presque intégralement été l'œuvre de Serge Gainsbourg. Et pour cause, la France a appris la connaître grâce au chanteur star de la deuxième moitié du XXᵉ siècle. En 1969, ils partagent l'affiche du film Slogan, symbole du début de leur idylle. "Elle me trouvait affreux. Je la trouvais pas terrible...Et puis, cela a changé au cours du tournage", racontait en 1969, Serge Gainsbourg. 69 année érotique, La Javanaise... Les mélodies de Serge, magnifiées par Jane, sont devenues intemporelles.