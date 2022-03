VIDÉO - "On a perdu un membre de notre famille" : les Français émus par la mort de Jean-Pierre Pernaut

"On a perdu un membre de notre famille. C’est quelqu’un qui faisait partie de notre vie depuis plus de 30 ans", souligne une femme venue faire ses courses. Un peu plus loin, un homme raconte avoir été "très attristé" avec son épouse en apprenant la mort de Jean-Pierre Pernaut. "C’est un grand monsieur. Il était très près des gens, très gentil", dit-il. Sans même l’avoir rencontré. Signe du lien que le journaliste avait réussi à créer avec la France des régions qu’il aimait tant.