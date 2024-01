VIDÉO - "I'll be there for you" : l'hommage musical à Matthew Perry lors des Emmy Awards

La crème de la crème des séries américaines était réunie ce lundi 15 janvier à Los Angeles pour leurs Oscars. L’occasion de saluer la mémoire des acteurs récemment décédés, dont celle du héros de "Friends" mort subitement à l’automne à l'âge de 54 ans. Le générique de la série culte a résonné lors de la séquence "In Memoriam", au rythme du piano du chanteur Charlie Puth.

Des rumeurs avaient évoqué la réunion de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer. Si les stars de Friends n’étaient finalement pas sur la scène des Emmy Awards ce lundi 15 janvier à Los Angeles, l’hommage rendu à leur ami Matthew Perry, mort subitement à 54 ans en octobre, s’est révélé d’autant plus émouvant qu’il était inattendu.

Comme le veut la tradition lors des cérémonies de remise de prix, les Oscars de la télévision ont eu une pensée pour les personnalités du petit écran décédées l’année passée lors d’une séquence appelée "In Memoriam". Un instant solennel confié pour l'édition 2023 - reportée en raison de la grève à Hollywood - au chanteur Charlie Puth, devenu spécialiste de la question malgré lui depuis le succès de son titre "See You Again" associé à la mort de l’acteur de Fast and Furious Paul Walker.

C’est avec ce même morceau que l’interprète de "We Don’t Talk Anymore", accompagné derrière son piano du duo country The War and Treaty, a démarré l’hommage alors que défilaient les portraits des acteurs, producteurs et autres légendes de la télévision disparues ces derniers mois. Puis la transition s’est faite par surprise vers "I’ll Be There For You" des Rembrandts, le générique culte de "Friends". "Je serai là pour toi", martèle le refrain de la chanson indissociable de la série.

Matthew Perry était l’ultime personnalité honorée de la soirée, aux côtés de Suzanne Somers, Andre Braugher, Kristie Alley ou encore Henry Belafonte. Nommé cinq fois aux Emmy Awards sans jamais remporter le trophée, l’acteur canado-américain n’a été cité qu’une seule fois pour Friends. L’enquête de la police a conclu à une mort accidentelle causée par une prise de kétamine. Ses proches ont depuis créé une fondation à son nom afin d’aider les personnes souffrant comme lui d’addictions.