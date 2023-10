Mort de Matthew Perry : TFX bouleverse son antenne ce dimanche pour rediffuser la série culte "Friends"

Phénomène de société, Friends a reçu 62 nominations aux Emmy Awards et a reçu six statuettes. La 8ème saison, diffusée en 2002, lui a notamment valu le trophée de la meilleure série comique, l’année où elle a été le programme le plus regardé aux États-Unis, avec 22,5 millions de téléspectateurs en moyenne. Le dernier épisode, en 2004, sera suivi par 52,5 millions d’Américains, le record de la décennie.

En 2015, Friends a été élue meilleure série de tous les temps par un panel de 2800 personnes personnalités de l'industrie du divertissement - 779 acteurs, 365 producteurs et 268 réalisateurs - réuni par The Hollywood Reporter. Les aventures de Chandler et sa bande de pote devançait Breaking Bad, X-Files, Game of Thrones, Seinfeld et Les Soprano.