VIDÉO - Charles III et ses frères et sœur auprès du cercueil d'Elizabeth II à Londres pour "la veillée des princes"

Mené par le nouveau Roi, Charles III, la fratrie, composée en plus de la Princesse Anne et des Princes Andrew et Edward, ont fait leur apparition autour de 19 h 45, soit 20 h 45 à Paris. D'un pas très martial, ils se sont positionnés des quatre côtés du cercueil de la reine avant de se recueillir pendant une quinzaine de minutes. Ils ont veillé sur le cercueil drapé de l'étendard royal et orné de la couronne impériale, placé sur imposant catafalque dans la plus ancienne salle du parlement britannique, dos à la dépouille et la tête baissée.