VIDÉO -"Elle a touché nos cœurs" : l'hommage d'Emmanuel Macron à Elizabeth II

"Pour vous, c’était votre reine. Pour nous, c’était la reine. Pour nous tous, elle sera toujours avec nous." Le président de la République a diffusé en milieu de journée sur les réseaux sociaux une vidéo tournée dans la matinée à l'adresse des "citoyens du Royaume-Uni et du Commonwealth" touchés par la disparition de la reine Elizabeth II jeudi 8 septembre. Emmanuel Macron exprime en anglais la "tristesse" du peuple français et adresse ses condoléances "à Sa Majesté le Roi, à la famille royale, au peuple britannique et à tous ceux qui aimaient la Reine".