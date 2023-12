VIDÉO - "Il avait beaucoup d'élégance" : l'hommage de Jean-Pierre Castaldi à Guy Marchand sur LCI

Le comédien et chanteur Guy Marchand est décédé ce vendredi à l'âge de 86 ans. Son ami Jean-Pierre Castaldi lui a rendu un vibrant hommage sur l'antenne de LCI. "Il ne voulait pas qu'on le voit diminué, c'est pour ça qu'on ne le voyait presque plus", a expliqué le comédien.

C'était une figure du cinéma français. L'acteur et chanteur Guy Marchand, également célèbre pour son rôle du détective Nestor Burma à la télévision, est mort vendredi à l'âge de 86 ans, ont annoncé ses enfants à l'AFP. Il "s'est éteint paisiblement ce vendredi (...) à l'hôpital de Cavaillon" (Vaucluse), ont indiqué dans un communiqué Jules et Ludivine, issus de son mariage avec son ex-femme Béatrice Chatelier.

"Ce qui le caractérisait, c'était son élégance, sa dérision, son humour. C'était un honnête homme, très drôle, très cultivé. Un merveilleux chanteur aussi. Quand il faisait ses tours de chant, il donnait deux ou trois tirades", a réagi sur LCI Jean-Pierre Castaldi, qui avait joué avec lui dans Ripoux contre Ripoux en 1990, ainsi que dans un épisode de Nestor Burma.

"C'était un merveilleux comédien. Mais surtout, c'était un garçon qui avait beaucoup d'élégance. J'ai eu la chance de partager avec lui des moments de cheval. (…) Il a monté très longtemps à cheval", a poursuivi Jean-Pierre Castaldi qui admet qu'il n'avait pas vu Guy Marchand depuis deux ou trois ans.

"Il était malade. Il faisait partie de ces hommes qui n'aimaient pas se montrer diminués. C'est pour ça qu'on ne le voyait presque plus. D'ailleurs, c'est toute son élégance. (…) Je me souviens de diners avec lui à Saint-Émilion. J'ai eu la chance aussi de connaitre son studio où il composait ses chansons à Bordeaux. On a également partagé des moments à Paris".

"C'était un grand champion, un grand motard, il faisait de courses quand il était jeune en plus du cheval", rappelle Jean-Pierre Castaldi saluant la grande classe du comédien qui disait ne pas avoir peur de mourir. "Je peux mourir quand vous voulez, mais j'ai peur de vieillir", admettait Guy Marchand.