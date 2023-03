VIDÉO - Mort de Marcel Amont : 70 ans de chansons et de bonne humeur

Pour lui, la chanson se vivait au music-hall : "Ma vie, c'est la scène". Avant Claude François, il s'entoure de danseurs, de choristes et d'écrans géants. Ses concerts, entre récital et one man show, sont ponctués de sketches. En dépit de la déferlante yé-yé, le chanteur, qui se qualifiait de "divertisseur", s'accroche à la scène et reste fidèle à lui-même, avec des titres comme Maria et le pot au lait (1965). Il déplore être "l'un des rares rescapés" des fantaisistes.

Le début des années 70 marque le point culminant de sa carrière : un disque d'or en 1971 (L'amour ça passe le temps), un Olympia triomphal et une émission de télé, Amont-Tour, où il se produit avec choristes et danseuses. Il s'essaie à la comédie musicale avec Pourquoi tu chanterais pas ? (1975), dont il dit que "la critique a été bonne, mais personne n'est venu".