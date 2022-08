Avant le succès mondial de "Grease", Olivia Newton-John chantait à l’Eurovision face à ABBA

"Son père est né au pays de Galles, sa mère est née en Allemagne et elle a été élevée en Australie. C’est vraiment une chanteuse internationale", s’enthousiasme le commentateur de la BBC en amont de sa prestation, citant ses précédents tubes. "If not for you", "Banks of the Ohio" ou encore "Let met be there". Olivia Newton-John se présente sur scène en deuxième position avec "une chanson dynamique et joyeuse". Son titre ? "Long live love", un hommage à l’Armée du salut. Si la jeune femme donne toute sa voix et apparaît ultra souriante, elle révèlera plus tard qu’elle rêvait de chanter autre chose.