VIDÉO - Musée d'Orsay : Manet-Degas, regards croisés de deux géants de la peinture

Ils ont peint les premiers bains de mer et capté la lumière des plages du Nord. Ils ont fréquenté les mêmes cafés de Montmartre, et sont tombés sous le charme des mêmes modèles. Édouard Manet et d'Edgar Degas, deux géants de la modernité, furent amis autant que rivaux. Leurs deux regards sur une même société se croisent dans l'exposition qui leur est consacrée, jusqu'au 23 juillet, au musée d'Orsay.