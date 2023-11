VIDÉO - Muséum national d'Histoire naturelle de Paris : ce que vous ne voyez pas pendant la visite

Une nouvelle jeunesse, et même une seconde vie. Au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, le mammouth de Durfort retrouve sa place et son rôle. À l'étage de la Galerie de paléontologie et d'anatomie comparée, au-dessus du cortège immobile et silencieux des squelettes de vertébrés, le mammouth domine la salle dédiée aux fossiles, grands et petits. Maintenu dans son corset de fer noir, il en impose jusqu'au diplodocus qui accueille le visiteur.

Il représente le symbole de la galerie de la Paléontologie, surtout avec l'étape du remontage millimétré des défenses miraculeusement préservées par le temps. "On les a refixées entre elles et, pour maintenir cette solidité, on a cerné l'ensemble", explique Morgan de Saint-Rapt, le chef de projet, dans le sujet de TF1 ci-dessus. "Même restauré, cela reste très fragile", dit-il. Une préoccupation devenue urgence absolue : stopper la lente dislocation du géant de huit mètres de long.