David Crosby, figure du folk-rock, est mort à 81 ans

"Mais ce qui a toujours le plus compté pour David et moi, c'était la joie pure de la musique que nous faisions ensemble, le son que nous découvrions et la profonde amitié partagée durant toutes ces années", a-t-il salué pour le disparu qui "n'avait pas peur de la vie, ni de la musique". "Il était sans hésiter un géant de la musique", a déclaré, de son côté Stephen Stills via un agent, "et sa sensibilité harmonique était rien d'autre que du génie". "Je ne sais pas quoi dire d'autre : j'ai le cœur brisé", a écrit sur Twitter une autre légende, Brian Wilson, cofondateur des Beach Boys.