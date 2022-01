VIDÉO - Découvrez le Boléro de Ravel revisité par 200 collégiens

Au printemps dernier, ils ont interprété la cinquième symphonie de Beethoven. Sur Internet, la vidéo fait un carton, près de 850 000 vues. Pour ce nouveau clip, Maurice Ravel est à l'honneur. Le compositeur d'origine basque a séjourné plusieurs fois à Saint-Jean-de-Luz et revient presque en chair et en os pour l'occasion. Une troisième prestation est déjà prévue dans quelques mois en attendant de pouvoir enlever le masque et chanter de nouveau. Plus d'informations dans le sujet en tête de cet article.