Il devance Taylor Swift et Selena Gomez, le modeste ouvrier Oliver Anthony qui fait trembler les charts américains

Dans une vidéo postée depuis le volant de sa voiture, Oliver Anthony tient un discours qui semble placer à l’abri de toute forme de récupération politique. "Je me rappelle que lorsque j’étais gamin, les conservateurs voulaient faire la guerre et je ne comprenais pas pourquoi", explique-t-il. "Et je me rappelle de pas mal de controverses lorsque la gauche a pris le pouvoir. Il me semble que les deux camps servent le même maître et que ce maître n’est pas quelqu’un de bon pour ce pays."

Depuis le succès viral de "Rich Men of Richmond", le néo-chanteur dit avoir déjà reçu des propositions juteuses de l’industrie musicale. Mais pas question de les accepter, ni d’aller faire la fête en Californie avec Taylor Swift, Travis Scott et Olivia Rodrigo qu’il a délogés de la tête des charts. Son objectif ? Transformer le petit lopin de terre où il réside avec ses trois chiens en ferme d’élevage.