Musique : quand les grands noms de la chanson cherchent l'inspiration dans des partitions très anciennes

On y trouve des partitions originales célèbres comme Mon amant de St Jean, Ramona, Clopin-clopant ou encore des comptines pour enfants plus que centenaires. À l'origine de sa collection, un flot d'émotions lors d'un concert de chant paysan. La force de toutes ces chansons témoignait d'une histoire sociale et d'une irrévérence inimaginable aujourd'hui.