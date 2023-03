VIDÉO - Snoop Dogg accueilli à Glasgow sur l'air de sa chanson "Still D.R.E"... jouée à la cornemuse

Du rap à la cornemuse. Jeudi, le rappeur Snoop Dogg a délaissé la Californie pour poser le pied en Europe et a eu droit à cet hommage inattendu. Sur le tarmac humide de l'aéroport de Glasgow, où il se produisait le soir même, il a eu droit à un accueil des plus... typiques. Pendant que l'interprète de "Gin and Juice" rejoignait son taxi, un sonneur, en kilt traditionnel, a joué l'air de "Still D.R.E", le tube interplanétaire dont Snoop Dogg chantait le refrain et l'intro, sorti par son acolyte DRE en 1999... à la cornemuse.