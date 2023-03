Stromae annule trois concerts pour raisons médicales

Mauvaise nouvelle pour les fans de Stromae. Actuellement en tournée pour promouvoir son album Multitude, le chanteur est contraint, "pour des raisons médicales", d'annuler trois concerts qui étaient prévus cette semaine dans l'est de la France, ont annoncé mercredi ses producteurs, comme le rapporte l'AFP.

Il s'agit du concert que le chanteur belge devait donner ce mercredi soir au Zénith de Strasbourg, et ceux prévus jeudi et vendredi à Amnéville (Moselle, Est), comme précisent dans un communiqué la société Auguri Productions (le tourneur de l'artiste) et le label Mosaert. Les fans sont invités à se rapprocher des points de vente de leur billet pour un remboursement.