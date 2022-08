On le croyait perdu à jamais : le mystère du doigt de la statue de Constantin enfin résolu

Coup de théâtre en 2018, la préparation de l’exposition "Un rêve d’Italie. La collection du marquis Campana" a permis de résoudre l’énigme. En analysant la composition de l’alliage du fragment de doigt et en étudiant les techniques de fabrication, une jeune doctorante, Aurélia Azéma, a eu une intuition. Et au terme d'une minutieuse enquête scientifique, le C2RMF a conclu que ce doigt appartenait bien à la main de la statue de Constantin. "On tombe assez vite sur cette main conservée au musée du Capitole à Rome. C'est une main et il lui manque des doigts, ça met un peu la puce à l'oreille", raconte la jeune femme.

Tout semble en effet concorder entre cette main exposée à Rome depuis cinq siècles et l'index manquant. Les points communs sont partout : ils sont à la même échelle et dans le même alliage, en métal. Le Louvre décide donc de se séparer de ce doigt, mais il faut inventer un système de fixation pour que le voyage se passe sans encombres avec cette œuvre rarissime. Notamment parce qu'"à la fin de l'Antiquité qui est une période extrêmement troublée, une grande majorité des bronzes rescapés a été refondue pour récupérer l'alliage et en faire des armes ou de la vaisselle", précise Sophie Descamps, conservatrice au Louvre. Si bien qu'aujourd'hui, on connaît moins de dix bronzes colossaux antiques dans le monde.