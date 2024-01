Nathalie Marquay-Pernaut, les derniers jours de Jean-Pierre

PORTRAIT – Jean-Pierre Pernaut s'est battu avec un grand courage contre la maladie, porté par sa passion du journal de 13H qui l'a lié aux Français pendant 33 ans. Nathalie, son grand amour, nous raconte les derniers mois de ce combat.

Elle nous reçoit chez elle, dans cette maison où Jean-Pierre est partout. Après 20 années ensemble, la mort les a séparés. Ce soir, elle veut raconter la force dont il a fait preuve dans ce combat face à l'ultime épreuve, et les signes, qu'il lui enverrait depuis, selon elle. Lui, disparut, un an seulement après avoir fait ses adieux au journal de 13H qu'elle lui avait demandé de quitter. "Je lui ai demandé parce que, déjà, il avait survécu à un cancer de la prostate, c'était une première alerte. C'était en 2018. Je trouve que tous les soirs, quand il rentrait, il était fatigué. Le matin, il se réveillait, il était fatigué. Mais il était têtu, il aimait son journal", raconte-t-elle.

Quatre à cinq mois après avoir quitté le journal, on leur annonce que Jean-Pierre a un cancer des poumons. "C'était un choc violent". Il pensait déjà à ses quatre enfants et s'inquiétait de leur annoncer. Nathalie et Jean-Pierre Pernaut passèrent l'été à l'hôpital. Ils essayèrent d'en rire pour rassurer les enfants. "Il a joué le jeu, on voit la force qu'il a. On sait que le lendemain matin, ce sera moins drôle, ce n'est pas une petite opération". À la fin de l'été, les nouvelles ne sont pas bonnes.

Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.