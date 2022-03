Nathalie Marquay-Pernaut : "Mon Jean-Pierre"

"Jean-Pierre Pernaut a toujours été fort et s'est toujours battu pour sa famille, il ne voulait rien lâcher", c'est ce qu'a affirmé sa femme à notre antenne après sa mort. Il n'était pas en retraite pour son travail, c'était un boulimique de travail. Il s'inquiétait toujours pour la famille de TF1. Il voulait toujours que ça soit bien fait. Lorsqu'il a été atteint d'un cancer de la prostate, Nathalie Marquay-Pernaut avait déjà prévenu que c'était déjà un signe et que son corps était fatigué. Il voulait toujours plus pour que la famille soit bien et qu'elle ne manque de rien. C'est pour cette raison qu'il ne voulait pas encore prendre sa retraite au départ.