Nationale 7 : le Grand embouteillage reconstitué

Comme toujours dans un embouteillage, il y a les petits malins qui se faufilent. Sans oublier les gourmands qui improvisent un casse-croûte entre les capots. Le pique-nique d'accord, mais en musique d'abord. "Tout le monde improvise les saynètes, on imagine qu'on va sur la Côte d'Azur. On est exigeant sur l'âge des véhicules. On ne veut que des véhicules années 50 - 60. Donc, on a une certaine rigueur. Finalement, ça paie parce que les gens jouent vraiment le jeu de la reconstitution", souligne Magalie Carton, responsable animation chez Com Com Pays de Lapalisse.