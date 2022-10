"Ne partez pas sans moi" : l’hymne de la nouvelle "Star Academy" est déjà en tête des ventes

Premier single, premier succès. Occupés par leurs cours et coupés du monde, les élèves de la "Star Academy" ne le savent pas encore mais leur hymne séduit déjà le public. Réarrangée par Mosimann, leur version de "Ne partez pas sans moi" est le titre le plus téléchargé sur iTunes ce lundi 24 octobre. La chanson a été dévoilée en intégralité lors du deuxième prime deux jours plus tôt. C’est la première et la dernière fois qu’elle était interprétée par l’ensemble de la promotion, car Amisse a été éliminée à l’issue de l’émission.