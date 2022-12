"Harry et Meghan" : documentaire explosif ou pétard mouillé ? Nous avons vu les trois premiers épisodes

On s'attendait à un documentaire explosif. On est restés sur notre faim. Pour le moment, en tout cas. Trois mois jour pour jour après l'arrivée de Charles III sur le trône, Netflix a donné le coup d'envoi mondial du documentaire Harry & Meghan, ce jeudi à 9 heures pétantes. Composé de six épisodes dont trois ont été révélés ce jeudi matin, le programme coproduit par les Sussex promettait de dire toute la vérité, rien que la vérité sur la façon dont leur conte de fée a viré au cauchemar.

Et après près de 3 heures de visionnage – où on n'apprend pas grand-chose de nouveau – on en ressort mitigé. Rien à voir avec l'interview-confession donnée à Oprah Winfrey en mars 2021. On se dit que ceux qui aiment Meghan et Harry les aimeront encore plus, tandis que ceux qui les détestent trouveront encore des raisons pour attiser leur haine. "Ceci est le récit de l'histoire de Harry et Meghan, raconté avec des archives personnelles inédites. Tous les entretiens ont été réalisés avant le mois d'aout 2022. La famille royale s'est refusée à tout commentaire sur le documentaire", prévient un message en préambule.