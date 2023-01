Nicole Kidman, Julia Roberts, Jennifer Lopez… Ces stars feront leur cinéma sur Netflix en 2023

Le rappeur français Kery James proposera une suite à Banlieusards, sorti en 2019 sur Netflix. L’ancien footballeur Eric Cantona donnera la réplique à Alban Lenoir (Balle perdue) dans le thriller Aka. 2023 marquera aussi le retour de David Fincher avec The Killer, tourné dans la capitale française (10 novembre), de Bradley Cooper derrière et devant la caméra avec Maestro et de Wes Anderson avec The Wonderful story of Henry Sugar, adaptation d’un recueil de nouvelles de Roald Dahl. La liste des films originaux est encore longue. Ceux qui feront le plus parler ne seront peut-être même pas ceux qu'on vient de citer. En témoigne le succès surprise de Nos cœurs meurtris qui, l'été dernier, a presque fait oublier The Gray Man avec Chris Evans et Ryan Gosling.