Ninjas : une affaire de familles au Japon

De simples gardes du corps, ils sont passés, espions, voleurs et assassins professionnels. Ils étaient des mercenaires d’élites et n'étaient que 500 dans tout le Japon à leur apogée. Mais les Ninjas n’ont pas toujours étaient ces supers héros adulés dans le monde entier. Pendant que les samouraïs combattaient sur le champ de bataille, eux étaient chargés des missions moins nobles, en solitaire. Plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article.