"Nordic Fit" : l'expérience au grand air

Toujours groupée, la marche est plus ou moins rapide et énergique en fonction du dénivelé, jamais trop important. "Il y a beaucoup de gens qui viennent. Au départ, ils viennent pour le renforcement musculaire, pour l'activité. Mais au final, quand on discute avec eux, sur la fin, et bien, c'est pour évoluer dans ce cadre-là qu'ils viennent", explique Eric Balavoine, accompagnateur en moyenne montagne.