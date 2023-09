VIDÉO - Nostalgie des années 80 : le "roller disco" de retour sur les pistes de danse

On pensait qu'ils allaient rester de lointains souvenirs chez les nostalgiques des années 80 : le patin à roulettes de leur enfance, et le disco de leurs premières soirées. Un samedi soir dans une banlieue de Dijon prend de faux airs de "Saturday night fever", dans un lieu entièrement dédié aux rollers disco. Pendant que certains slaloment avec aisance, d'autres reprennent leur marque, comme on l'observe dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Mais ce qui étonne surtout sur la piste, c'est le mélange des générations.