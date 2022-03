Notre-Dame brûle : dans les coulisses du tournage

Les essais commencent. Les caméras sont protégées. Les cadreurs ont revêtu leurs tenues ignifugées. Les acteurs peuvent partir affronter le feu sous l'œil de cinq pompiers. Les acteurs ont reçu une formation, mais se confronter au feu, c'est autre chose. Un an de préparation et six mois de tournage ont été nécessaires pour reconstituer le drame. Un compte-rendu fidèle remplit d'anecdotes, souvent inconnues du grand public.