Le Puy du Fou ouvre ses portes pour une nouvelle saison

Avec deux répétitions par jour, les comédiens du "Secret de la Lance" se préparent à l'ouverture avec un village en feu, des cavaliers intrépides et une jeune femme courageuse. Quelques détails restent encore à peaufiner et Blandine Desodt, elle, relativise. "Il y a beaucoup de stress, mais il se transforme en très bonne énergie", lance la comédienne. "Ça y est, l'ambiance revient et on a retrouvé toute l'équipe", rajoute Nathan Martineau, cavalier voltigeur.