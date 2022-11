VIDÉO – NRJ Music Awards : "très ému", Renaud reçoit un prix d’honneur des mains de Louane

La foule a scandé son nom avant même qu’il ne prenne la parole. Renaud était l’invité d’honneur des NRJ Music Awards ce vendredi 18 novembre où il a reçu un prix récompensant l’ensemble de sa carrière. Soit près de 50 ans passés au plus près du public. Son trophée lui a été remis par Louane, qui a repris "Mistral gagnant". Alors qu’elle chantait, il n’a pu s’empêcher de murmurer lui aussi les paroles d'une de ses chansons les plus célèbres. La coach de "The Voice Kids" s’est dite "particulièrement émue de rendre hommage à l’un des plus grands messieurs de la chanson française par la beauté de son écriture et la simplicité de ses mots".