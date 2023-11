NRJ Music Awards 2023 : qui est Nuit Incolore, la révélation francophone de l’année ?

Postés sur les réseaux sociaux, ses premiers titres lui ont permis de développer une large communauté de fans, avant la signature de son premier discographique avec Cinq7, le label de Lily Wood & The Prick. En 2022, le jeune homme a publié Histoire de Nuit et Histoire de Nuit 2, deux albums que ce fan de Hayao Miyazaki et de son fidèle compositeur Joe Hisaishi décrit comme des mangas musicaux.

Son plus grand tube ? Le lancinant "Dépassé", qu’il a chanté aux NMA et qui cumule plus de 30 millions d’écoutes à ce jour sur les plateformes. On le retrouve sur La loi du Papillon, son nouvel opus qui vient de paraître ce vendredi. On ne pouvait rêver meilleure rampe de lancement.