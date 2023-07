Obsèques de Jane Birkin : derniers adieux chargés d'émotion

Dans l’église, il y a ses proches, bien sûr, et des amis rencontrés lors d’une vie multiple. On voit notamment ses connaissances dans le monde du cinéma, telles que Carole Bouquet et Catherine Deneuve. On compte également ceux du monde de la musique : Alain Souchon, Salvatore Adamo, ou encore Matthieu Chedid.

Dehors, un écran retransmet l’hommage familial et les mots de Charlotte Gainsbourg. "Je vois toutes vos âmes en peine sans elle. Je vois déjà le vide qu’elle nous laisse. C’est ma maman. C’est notre maman", disait-elle. Puis, sa dernière ovation quand la cérémonie s’achève, quand sort le cercueil de Jane Birkin, ne vous déplaise... au son de sa "Javanaise".