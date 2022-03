Jean-Pierre Pernaut : le dernier hommage de ses proches, amis et fans

"Il était pionnier et novateur. Le bonhomme était formidable et le professionnel était incroyable par sa longévité et son talent", salue Gilles Bouleau. "Vous connaissez des gens qui ont inventé un journal ? Il n'y en a pas beaucoup. Vous connaissez des gens qui réalisent leurs journaux sans prompteur ? Il n'y en a pas beaucoup", souligne le présentateur de Koh-Lanta Denis Brogniart.

Pour Michel Drucker, Jean-Pierre Pernaut, c'était "la France des terroirs, qui remplaçait le Paris qui pétille". À son arrivée, en 1988, le journaliste avait fait le choix de mettre en avant des sujets sur la France rurale dans son JT, une révolution à l'époque."Je suis content que la profession vienne le saluer aujourd'hui", poursuit-il, ému.

Le monde politique était également présent avec Nicolas Sarkozy, Brigitte Macron ou encore la candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse. "Quand il a dit à ses téléspectateurs qu'il ne les oublierait jamais, je crois qu'on a tous envie de lui dire qu'on ne l'oubliera jamais non plus", explique Gilles Pélisson, président-directeur général du groupe TF1.