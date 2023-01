Olivier De Kersauson, ma liberté et mes fantômes

Il vit bien loin de l'effervescence d'un monde qu'il ne peut néanmoins s'empêcher d'observer et de commenter. Olivier De Kersauson est à la fois un loup solitaire et solidaire. Son caractère rugueux pourrait être taciturne, mais il y a une lumière dans son regard et un sens de la formule taquine qui emporte les sourires.