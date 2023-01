VIDÉO - "Tirailleurs" au cinéma : dans Quotidien, Omar Sy revient sur ses propos polémiques sur la guerre

Pourtant, dans l'interview donnée au Parisien, Omar Sy avait ensuite poursuivi sur ce thème, assurant que la guerre lui avait "toujours fait un truc". "Une guerre, c’est l’humanité qui sombre, même quand c’est à l’autre bout du monde. On se rappelle que l’homme est capable d’envahir, d’attaquer des civils, des enfants. On a l’impression qu’il faut attendre l’Ukraine pour s’en rendre compte. Oh, les copains ? Je vois ça depuis que je suis petit. Quand c’est loin, on se dit que là-bas, ce sont des sauvages, nous, on ne fait plus ça", avait-il déploré.

Des propos qu'il assume aujourd'hui. Interrogé par Yann Barthès, l'acteur a dénoncé un "système qui est en place à chaque fois que je sors de ma petite cachette avec ma petite barbe". "Sur ce que j'ai dit, je n'ai pas envie de rentrer dans des explications, ce que j'ai dit, je l'ai dit, comprenne qui voudra, et si vous voulez comprendre autre chose, comprenez autre chose. Finalement, ce n'est pas vraiment ce que je dis le problème, je le vois bien, c'est ce que je suis", a estimé l'acteur avant de déplorer la polémique alors qu'il fait la promotion de son film "qui parle bien de la France, qui parle bien de la guerre".