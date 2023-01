VIDÉO - "On a le devoir d’être content de vivre" : Olivier de Kersauson dans "Sept à Huit"

C'est cet amour de la mer et de la nature qui lui permet de porter un regard sévère sur les militants écologistes et la façon dont ils mènent leur combat aujourd'hui. "Le discours écologiste m’a un peu agacé parce que les gens deviennent la pancarte qu’ils brandissent. Ils n’ont jamais rien été avant. Ils existent parce qu’ils disent non à ceci, non à cela", estime-t-il. "Et en même temps, ils sont utiles parce que cette nature ne peut pas encaisser tout le temps les blessures qu’on lui fait. Donc c’est parfois le modus operandi qui m’énerve, et puis aussi la sensation qu’ils vous parlent de la nature sans la connaitre", juge-t-il encore.

Olivier de Kersauson appelle également à réagir face à la détresse des migrants. "On ne peut pas laisser des gens comme ça mourir dans la mer, c’est honteux, ça n’a pas de sens", souligne-t-il, ajoutant : "Avec les conditions climatiques qui se détériorent, nous serons peut-être les migrants qui iront ailleurs. Je crois qu’il est temps de faire table rase de nos préjugés et de prendre à bras le corps quelque chose qui est très significatif de l’époque dans laquelle on vit."