On a visité "Top Secret", l’expo sur le cinéma et l’espionnage à la Cinémathèque française

Y a-t-il une profession plus cinématographique que celle d’espion ? On serait tenté de répondre par l’affirmative en découvrant l’exposition "Top Secret" qui débute ce vendredi à la Cinémathèque Française, à Paris. Des premiers films muets aux blockbusters d’aujourd’hui, de Mata Hari à l’incontournable agent 007, l’histoire du Septième art est étroitement liée à celle du renseignement. Costumes, armes sophistiquées, artefacts, documents d’archives… Difficile, à première vue, de démêler le vrai du faux au fil du parcours, ponctué par de nombreux extraits de films.

"Attention, James Bond n’existe pas !", prévient la chercheuse Alexandra Midal, commissaire de l’expo aux côtés du réalisateur Matthieu Orléan. "Mais une fois qu’on a surmonté ce gros chagrin, on se rend compte qu’il y a beaucoup de choses qui sont absolument exactes dans ces films. Et notamment les outils qu’il utilise, les gadgets, les armes cachés à l’intérieur des montres et des vêtements par exemple. Et puis des hommes comme Q existent vraiment à l’image de Tony Mendez, l’ancien chef du déguisement de la CIA à l’origine du film Argo de Ben Affleck."