"On doit pouvoir choisir sa mort" : la version longue de l'interview de Line Renaud dans "Sept à Huit"

Line Renaud s’est livrée sans tabou face à Audrey Crespo-Mara dans "Sept à Huit" ce dimanche. Les secrets de son incroyable longévité, le droit à mourir dans la dignité et la fin de sa propre vie, dont elle a tout prévu dans les moindres détails... Retrouvez ici une version longue de son interview.

On la croirait immortelle tant elle fait partie de la vie des Français. Line Renaud se confie pourtant en ce début février dans un livre, Merci la vie ! (Éditions Robert Laffont), sur son dernier voyage qu'elle suppose tout proche. Paradoxalement, c'est une ode à la vie et à l'amour que la chanteuse et comédienne nous livre sous la forme d’une dernière lettre. À l'occasion de la publication de ce testament spirituel, l'artiste de 95 ans s'est confiée comme rarement ce dimanche face à Audrey Crespo-Mara, qui lui consacrait son portrait de la semaine dans "Sept à Huit".

Les moments importants de son existence, joyeux comme douloureux - à l'instar de cet avortement clandestin subi à l'âge de 18 ans -, ses combats, le droit à mourir dans la dignité et ses propres dernières volontés, pour lesquelles "tout est organisé"... Retrouvez, dans la vidéo en tête de cet article, une version plus longue de cette interview de Line Renaud que celle diffusée à la télévision.