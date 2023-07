VIDÉO - Quand Jane Birkin évoquait la mort face à Darius Rochebin

Décédée dimanche 16 juillet, Jane Birkin a eu une vie jalonnée d'épreuves. En 2013, la muse de Serge Gainsbourg a perdu sa fille aînée, Kate, dans des circonstances tragiques. La chanteuse et actrice, elle-même, a dû faire face à plusieurs soucis de santé au cours des dernières décennies : une leucémie en 1998, réapparue en 2013 et un AVC en 2022.

En janvier 2019, elle avait abordé de manière assez lucide la question de la mort, sur la Radio Télévision Suisse (RTS), face à Darius Rochebin. À la question de savoir si elle croyait à une "vie après la mort", Jane Birkin avait répondu par la négative. "On continue à vivre dans le souvenir des gens un petit peu, peut-être", estimait-elle cependant.

Et Jane de revenir sur la disparition, en mars 1991, de celui qui l'a mis sur le devant de la scène dès 1969. "Quand Serge [Gainsbourg] est mort, je ne savais pas quoi faire pour réconforter les enfants et leur dire qu'il était [encore vivant] quelque part", racontait-elle à l'époque. "On est si seul dans la boîte", jugeait l'artiste, de manière crue.