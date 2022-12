One-man-show : Patrick Timsit fait ses adieux à la scène

"Allez adieu, c'est sûr !", lance-t-il avec aplomb sur scène. Fini ses sketchs à l'humour corrosif. Patrick Timsit a pris sa décision : il ne se produira plus seul. "Je préfère dire adieu et qu'on me dise mais pourquoi, plutôt que adieu et qu'on me dise c'est bien. C'est mieux que tu arrêtes", explique-t-il dans la vidéo en tête de cet article. Il a affirmé qu'il va arrêter le "one-man-show". Mais sa retraite, elle, va être très chargée.